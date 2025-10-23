Cerrar X
Coahuila

Arden tejabanes en inmediaciones de Ramos Arizpe

Bomberos y habitantes intentan controlar las llamas del siniestro, mientras que otros tratan de asegurar sus objetos personales

  • 23
  • Octubre
    2025

Un incendio ocurrido este jueves al mediodía en el sector Urbivilla de Ramos Arizpe dejó como saldo cuatro tejabanes reducidos a cenizas y al menos dos familias damnificadas. 

Pese a la magnitud del fuego, no se reportaron personas lesionadas, gracias a la intervención inmediata de los vecinos.

c986b413-2087-4f4d-ac58-a906cc61567c.jpg

El habitante afectado Selvin Galindo relató que el fuego inició en un tejaban abandonado, donde presuntamente alguien encendió una fogata que se salió de control. 

Las llamas alcanzaron en minutos las casas vecinas, construidas con madera y lámina.

Por su parte, la vecina Paola Vanessa Sandoval Garza señaló que varios residentes corrieron con cubetas de agua y herramientas para evitar que el fuego se extendiera. 

También cortaron líneas eléctricas para reducir el riesgo de un corto circuito.

“Fue cuestión de segundos, todos ayudamos como pudimos”, comentó.

De acuerdo con la testigo Estrella Sánchez, el fuego se propagó con rapidez por la fuerza del viento y generó momentos de pánico en el vecindario. Sin embargo, todos los moradores lograron salir a tiempo.

fab1aa5b-c152-4fa7-b3c9-8d1c8a168287.jpg

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, dirigidos por el teniente Francisco Vázquez, quienes sofocaron las llamas y confirmaron que no hubo heridos. Las pérdidas materiales fueron totales en cuatro viviendas.

Este siniestro ocurre por segunda ocasión en menos de un mes en el mismo sector, donde hace tres semanas se reportó un incendio similar. 

203aa278-37a2-4bd3-b1ac-36cddee82f1b.jpg

Los habitantes de Urbivilla piden a las autoridades reforzar la vigilancia y revisar las condiciones de seguridad en los tejabanes de la zona para prevenir nuevas tragedias.


