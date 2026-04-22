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Arden más de 100 puestos ambulantes y cuatro edificos en CDMX

Por este siniestro, se desalojó a 200 personas de las infraestructuras afectadas, de las cuales un edificio fue destruido por las llamas en su totalidad

  • 22
  • Abril
    2026

Columnas de denso humo se visualizaron desde varios kilómetros a la redonda cuando un fuerte incendio que consumió más de 100 puestos ambulantes y afectó a cuatro edificios se registró durante la noche en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

A través de redes sociales, se difundieron diversos videos en los que se visualiza cómo una decena de puestos ambulantes ardían al ser cubiertos por grandes llamaradas sobre la avenida Fray Servando, en las inmediaciones de La Merced.

Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que fueron alrededor de 100 los puestos afectados junto a cuatro edificios cercanos al Mercado Sonora, de los cuales uno se destruyó en su totalidad.

Por este siniestro, se desalojó a 200 personas de las infraestructuras afectadas.

Por su parte, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, mejor conocido como el "Jefe Vulcano" informó que las llamas afectaron un rango de 100 metros de un callejón y confirmó que no se cuenta con personas heridas.

Durante toda la madrugada se realizaron trabajos de sofocación por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de Ciudad de México, Bomberos de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, así como elementos de la Guardia Nacional y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se cuenta con 90% de sofocación del siniestro

El Jefe Vulcano informó que, hasta el momento, se cuenta con un 90% de avance en los trabajos de extinción.

 

 

 

 

 


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