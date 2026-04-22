Arden más de 100 puestos ambulantes y cuatro edificos en CDMX

Columnas de denso humo se visualizaron desde varios kilómetros a la redonda cuando un fuerte incendio que consumió más de 100 puestos ambulantes y afectó a cuatro edificios se registró durante la noche en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Demasiado denso el humo pic.twitter.com/0RiK7mHuvw — Emmanuel Hernandez (@he32428) April 22, 2026

A través de redes sociales, se difundieron diversos videos en los que se visualiza cómo una decena de puestos ambulantes ardían al ser cubiertos por grandes llamaradas sobre la avenida Fray Servando, en las inmediaciones de La Merced.

Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que fueron alrededor de 100 los puestos afectados junto a cuatro edificios cercanos al Mercado Sonora, de los cuales uno se destruyó en su totalidad.

Por este siniestro, se desalojó a 200 personas de las infraestructuras afectadas.

En seguimiento a las labores para sofocar el incendio registrado en la Alcaldía Venustiano Carranza, los trabajos cuentan con un avance del 60%.



Se tiene afectación en 100 puestos semifijos y 4 edificios, 3 de forma parcial y 1 en su totalidad. Se realizó la evacuación de 200… pic.twitter.com/huegdqbN9I — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Por su parte, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, mejor conocido como el "Jefe Vulcano" informó que las llamas afectaron un rango de 100 metros de un callejón y confirmó que no se cuenta con personas heridas.

Informo que el fuego afecta aproximadamente 100 m del callejón, por lo que, además de los puestos semifijos, hay tres edificios comprometidos. Hemos ingresado con 4 células para extinguir el fuego. Confirmo que no hay personas lesionadas. pic.twitter.com/NnN2VJOqVN — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 22, 2026

Durante toda la madrugada se realizaron trabajos de sofocación por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de Ciudad de México, Bomberos de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, así como elementos de la Guardia Nacional y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se cuenta con 90% de sofocación del siniestro

El Jefe Vulcano informó que, hasta el momento, se cuenta con un 90% de avance en los trabajos de extinción.

Recuerda que nos mantenemos trabajando para sofocar el incendio registrado en las cercanías del Mercado Sonora, evita la zona y permite el paso de vehículos de emergencias.



Al momento se cuenta con un 90% de avance en los trabajos de extinción.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NiDgF1owTV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

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