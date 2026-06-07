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Coahuila

Arranca operación del PREP tras jornada electoral en Coahuila

El mecanismo de información electoral provee resultados preliminares y no definitivos de carácter informativo mediante la digitalización y publicación de actas

  • 07
  • Junio
    2026

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) inició la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por lo que comienzan a recibir la captura de las actas. 

El PREP es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos de carácter informativo mediante la captura, digitalización y publicación de los datos que se encuentran en las actas. 

Participan más de 1,150 personas en procesamiento de actas

La consejera electoral Patricia Guadalupe González compartió que en el proceso participan mil 150 personas, quienes procesarán en conjunto un total de 4 mil 319 actas. 

De las actas, 4 mil 275 provienen de las casillas aprobadas, 22 de la modalidad de votación anticipada y una de votación anticipada por internet, 6 de la modalidad de votación de personas en prisión preventiva y 15 actas de representación proporcional provenientes de casillas en las que se utilizaron urnas electrónicas. 

Durante la Sesión Permanente se llevaron a cabo los procedimientos que garantizan que los componentes, programas, configuraciones y códigos auditados serán los utilizados durante la operación del PREP.

Tras el cierre oficial de las casillas a las 18:00 horas, la fase de recepción de votos de las elecciones de Coahuila 2026 ha concluido.

Más de 2.5 millones de coahuilenses convocados a votar

Ahora, la atención de los más de 2.5 millones de coahuilenses convocados a las urnas se centra en los números para conocer a los próximos legisladores que ocuparán las 25 diputaciones del Congreso del Estado.

Para transparentar el conteo de los sufragios y brindar certeza a la ciudadanía, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) pone en marcha el flujo de datos en tiempo real. A través de esta cobertura especial EN VIVO, te informaremos sobre las tendencias, el porcentaje de participación y los resultados preliminares que definirán el rumbo legislativo de la entidad.


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