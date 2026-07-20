Arranca "Veranito Juárez Mundialista" con participación récord

La jornada inaugural incluyó una activación física, dinámicas recreativas, bailes y un desfile en el que las niñas y los niños representaron a distintos países

Con una participación histórica de niñas y niños, el Gobierno Municipal de Juárez, Nuevo León, puso en marcha el programa "Veranito Juárez Mundialista", una iniciativa que ofrecerá actividades deportivas, recreativas y de aprendizaje durante el periodo vacacional. El programa se desarrollará del 20 de julio al 14 de agosto en distintos puntos del municipio y también incluirá actividades vespertinas, paseos turísticos y opciones en centros comunitarios.

Durante el arranque de las actividades, las y los participantes recibieron un kit integrado por playera, gafete y pasaporte mundialista, con el que iniciaron una experiencia enfocada en promover el deporte, la creatividad, la sana convivencia y valores como el respeto, la empatía y el trabajo en equipo.

La presidenta municipal, Mónica Oyervides Acosta, señaló que el programa fue diseñado para que las niñas y los niños disfruten sus vacaciones mientras desarrollan nuevas habilidades, fortalecen valores y crean lazos de amistad.

“Queremos que cada niña y cada niño viva unas vacaciones llenas de diversión, aprendizaje y convivencia. En Juárez seguimos creando espacios seguros donde puedan desarrollar sus talentos, hacer nuevas amistades y disfrutar plenamente esta etapa de su infancia”, expresó la alcaldesa.

La jornada inaugural incluyó una activación física, dinámicas recreativas, bailes y un desfile en el que las niñas y los niños representaron a distintos países con banderas elaboradas por ellos mismos, fortaleciendo el sentido de unidad que caracteriza esta edición.

Los campamentos estarán dirigidos a niñas y niños de 6 a 12 años y se desarrollarán en dos bloques del 20 de julio al 14 de agosto.

El primer bloque se llevará a cabo del 20 al 31 de julio, en un horario de 9:00 a 12:30 horas, en los Espacios de Unidad Santa Mónica, Los Puertos y San Miguelito, así como en los Espacios DIF Infonavit Reforma, Héroe de Nacozari y Mirador de San Antonio.

El segundo bloque se realizará del 3 al 14 de agosto en los Espacios de Unidad Vistas del Río, Villas de San José y Monteverde, además de los Espacios DIF Infonavit Reforma, Héroe de Nacozari y Mirador de San Antonio.

Programa contempla seguridad, actividades para jóvenes y paseos turísticos

Para brindar tranquilidad a las familias, el programa cuenta con un operativo que contempla hidratación constante, supervisión permanente, atención de primeros auxilios, control de acceso y salida, transporte supervisado para los traslados, además de la presencia de personal operativo y voluntariado durante toda la jornada.

Además de los campamentos matutinos, el Gobierno Municipal llevará a cabo actividades recreativas vespertinas dirigidas a jóvenes, con el propósito de ampliar las opciones de esparcimiento y convivencia durante las vacaciones.

También se organizarán diferentes paseos turísticos, cuyas fechas, destinos, horarios y requisitos de inscripción se anunciarán próximamente a través de las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Juárez.

Durante este periodo también estarán disponibles las actividades que se ofrecen en los centros comunitarios Héctor Caballero, Monte Kristal, Arboledas de los Naranjos y Los Encinos, donde niñas, niños y familias podrán encontrar distintas opciones recreativas, formativas y de convivencia.

En su primera edición, realizada el año pasado, "Veranito Juárez" reunió a más de mil niñas y niños, consolidándose como una de las principales opciones recreativas de verano en el municipio.

Al concluir el programa se llevará a cabo una ceremonia de clausura en la que se entregará a las y los participantes un kit integrado por termo, medalla y álbum del Mundial, como reconocimiento a su participación.