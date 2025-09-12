Cerrar X
Coahuila

Arranca programa alimentario “Despensón” en Ramos Arizpe

El programa consiste en la entrega de una despensa con 17 productos de canasta básica, entre ellos pastas, lácteos, harinas, aceite, papel higiénico y enlatados

  • 12
  • Septiembre
    2025

El programa alimentario “Despensón” de Mejora Coahuila inició este viernes en Ramos Arizpe, como parte de la estrategia estatal que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas y coordina Gabriel Elizondo Pérez, con el objetivo de apoyar la alimentación y economía de las familias.

El programa consiste en la entrega de una despensa con 17 productos de la canasta básica, entre ellos pastas, lácteos, harinas, aceite, papel higiénico y alimentos enlatados. Actualmente beneficia a más de 450 mil familias en todo el estado.

Durante el arranque, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, señaló que se trata de una política social cercana y efectiva: “El compromiso es claro, que ninguna familia se quede atrás; el Despensón fortalece la unión en cada rincón de nuestro estado”.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el impacto positivo del programa en Ramos Arizpe, al asegurar que brinda tranquilidad a las familias al garantizar alimento seguro en sus mesas.

A su vez, el director de Desarrollo Social municipal, José Humberto García Zertuche, subrayó la importancia de llevar este apoyo directamente a quienes más lo necesitan, reconociendo la coordinación entre el gobierno estatal y municipal.

En el evento también participaron la diputada local Edna Ileana Dávalos Elizondo, funcionarios estatales como Iván Gómez Lugo, Leonardo Jiménez Camacho, Azucena Ramos Ramos y Hazel Israel Santos Rodríguez, además del equipo de Mejora.


