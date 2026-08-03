Arranca Campamento de Verano 2026 en Ramos Arizpe

El alcalde estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el secretario de Desarrollo Social

Con la participación inicial de más de 200 niñas y niños, arrancó este lunes el Campamento de Verano 2026 en Ramos Arizpe, mientras el Gobierno Municipal informó que aún existen espacios disponibles para quienes deseen incorporarse durante los próximos días.

Durante el inicio de actividades en el Gimnasio Municipal de la Unidad Deportiva “Eulalio Gutiérrez”, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a las familias a aprovechar esta alternativa recreativa antes de que concluya el periodo vacacional, destacando que el objetivo es ofrecer espacios seguros donde los menores puedan aprender, convivir y practicar deporte.

El campamento da continuidad a las actividades de verano organizadas por el municipio, luego de la conclusión de los cursos impartidos en la Casa de la Cultura, ampliando la oferta de opciones para niñas y niños durante las vacaciones.

Ofrecen actividades deportivas, culturales y recreativas

Los participantes podrán integrarse a disciplinas como taekwondo, karate, tochito, box, baloncesto, voleibol, fútbol, béisbol, pentatlón, activación funcional, porristas, ritmos latinos y break dance, además de talleres de pintura, dibujo, manualidades, ecología, ciencia y cine.

Implementan operativo de seguridad

Para el desarrollo de las actividades, el municipio implementó un operativo de seguridad que contempla vigilancia permanente y una ambulancia en las instalaciones para atender cualquier eventualidad.

Durante el arranque del campamento, el alcalde estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; y el director del Instituto Municipal del Deporte, Leonardo Saucedo Vitela.