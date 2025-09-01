Arteaga espera derrama de 30 MDP por Festival de la Manzana 2025

Con una expectativa de más de 60 mil visitantes y una derrama económica superior a los 30 millones de pesos, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, presentó la agenda oficial del Festival de la Manzana 2025.

El evento, que se celebrará del 12 al 16 de septiembre en San Antonio de las Alazanas, cumple 26 años de promover el trabajo de los productores locales y consolidarse como una de las festividades más importantes del estado.

Sánchez Flores destacó la participación de más de 45 productores que ofrecerán fruta fresca y derivados de la manzana, generando ingresos directos para las familias de la región. El programa incluye una variada cartelera cultural con rodeo, cabalgata, rifas, degustaciones y el esperado concierto del grupo El Poder del Norte, programado para la noche del sábado 13 de septiembre en el Teatro del Pueblo.

Además del atractivo turístico, la alcaldesa subrayó que el festival coincide con la temporada de cosecha y las Fiestas Patrias, lo que le otorga un doble valor simbólico.

“Este evento representa el encuentro con nuestras raíces, impulsa un desarrollo económico limpio y fortalece la identidad de Arteaga como Pueblo Mágico y motor turístico de la región”, concluyó.

Comentarios