Miles gozan de la Séptima Feria de los Asados en Arteaga

Durante el festival, los asistentes degustaron una amplia variedad de recetas que distinguen la gastronomía del municipio

Entre el aroma del asado recién preparado y recetas que han pasado de generación en generación, miles de visitantes disfrutaron este fin de semana de la séptima edición de la Feria de los Asados, evento que además conmemoró el décimo aniversario de las Cocineras Tradicionales de Arteaga.

Durante el festival, los asistentes degustaron una amplia variedad de recetas que distinguen la gastronomía del municipio, entre las que destacaron el asado tradicional y versiones elaboradas con licor de manzana, romero, canela, chile poblano y otros ingredientes que aportan un sello característico a la cocina regional.

La cocinera tradicional Toñi Flores señaló que año con año regresan visitantes para disfrutar de sus platillos e incluso muchos se han convertido en clientes frecuentes, quienes le realizan pedidos de asado para cumpleaños, reuniones familiares y otras celebraciones. Además, las cocineras ofrecieron demostraciones gastronómicas en las que compartieron técnicas y secretos de preparación de recetas tradicionales, como el asado de mezquite.

La feria también incluyó presentaciones de danza folclórica, espectáculos artísticos y diversas actividades para toda la familia, consolidándose como un espacio para promover las tradiciones culinarias y culturales de Arteaga.

La alcaldesa del municipio destacó que este festival no solo contribuye a preservar la gastronomía tradicional, sino que también representa un importante impulso para el turismo y la economía local. Informó que durante el fin de semana se preparó cerca de media tonelada de carne de cerdo y se estima una derrama económica de entre 800 mil y un millón de pesos, resultado de la afluencia de visitantes que acudieron a disfrutar de esta celebración gastronómica.