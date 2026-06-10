Asaltante de banco robó solo $180 pesos; Fiscalía detalla escape

El hombre acusado de perpetrar el asalto a una sucursal bancaria en Monclova logró apoderarse únicamente de 180 pesos, aunque la Fiscalía General del Estado sostiene que la mecánica utilizada para cometer el delito y las circunstancias personales del presunto responsable podrían derivar en sanciones más severas. La autoridad prevé que en las próximas horas sea llevado ante un juez para la audiencia inicial.

El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que las investigaciones permitieron establecer una cronología detallada de los movimientos realizados por el imputado antes y después del atraco, gracias al análisis de videograbaciones y al seguimiento efectuado mediante el sistema de cámaras urbanas.

Así fue como este presunto delincuente robó solo $180 pesos

De acuerdo con la carpeta de investigación, el sospechoso inició sus actividades en el lugar donde laboraba. Ahí consiguió una motocicleta prestada y posteriormente se desplazó hacia otro sector de la ciudad para abordar un taxi, medio de transporte que utilizó para llegar hasta el centro comercial donde se localiza la institución bancaria.

Tras ingresar al establecimiento financiero, presuntamente amenazó a la empleada utilizando un arma de fuego y obtuvo una cantidad de dinero que ascendió a solo 180 pesos. Después abandonó el inmueble y emprendió una ruta de retorno diseñada para evitar ser identificado.

Las indagatorias revelan que el sujeto volvió a utilizar el taxi para alejarse del sitio, recuperó la motocicleta que había dejado previamente y regresó a su centro de trabajo. Durante ese trayecto realizó además un cambio de vestimenta, acción que para los investigadores buscaba dificultar cualquier intento de reconocimiento.

Enfrentará acusación con agravantes

Aunque el monto obtenido durante el robo fue reducido, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para solicitar que el proceso penal contemple diversas agravantes. Entre ellas destaca que el hecho fue cometido dentro de una institución bancaria y mediante la utilización de un arma de fuego.

A lo anterior se suma la actividad laboral del imputado, quien se desempeñaba como elemento de una empresa de seguridad privada. Según la investigación, el arma empleada durante el atraco formaba parte de los instrumentos asignados para el desempeño de sus funciones.

Lazo Chapa explicó que los agentes continúan fortaleciendo la carpeta mediante peritajes, entrevistas y la validación de evidencia videográfica. También se contempla la identificación formal del sospechoso por parte de la víctima directa del hecho.

El funcionario señaló que únicamente restan algunos trámites para solicitar el mandamiento judicial correspondiente. Una vez obtenido, la Fiscalía buscará presentar al detenido ante la autoridad jurisdiccional para formular la imputación por robo agravado.

Asimismo, indicó que las autoridades no tienen registro de antecedentes penales previos relacionados con el acusado. Sin embargo, confirmó que durante la investigación el hombre aceptó su participación en los hechos, aunque la acusación será sustentada principalmente con pruebas documentales, periciales y testimoniales reunidas por el Ministerio Público.

Comentarios