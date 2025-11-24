Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_11_24_214505_c981e4d57e
Coahuila

Fracasa robo a comercio en El Tajito; comerciante en alerta

Un asaltante armado huyó tras no conseguir dinero en un comercio del norte de Torreón. Las autoridades buscan al sujeto y al taxi que lo transportaba

  • 24
  • Noviembre
    2025

Una ola de asaltos a mano armada mantiene en alerta a los comerciantes del norte de Torreón.

El más reciente ocurrió este sábado 22 de noviembre a las 12:40 horas en un comercio del Fraccionamiento El Tajito y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El incidente comenzó cuando un taxi llegó a la entrada del local y del vehículo descendió un hombre con gorra y camisa a rayas, que simuló ser cliente para acercarse a la caja registradora.

De manera repentina, el sujeto sacó una pistola y exigió el dinero de la caja, ordenando a la empleada que no gritara. Al no encontrar efectivo disponible y al escucharse los gritos de otra trabajadora desde la parte trasera, el asaltante optó por abandonar el robo.

El delincuente huyó rápidamente subiéndose al taxi que lo esperaba, mientras las autoridades locales trabajan para determinar su paradero.

Comerciantes de la zona indicaron que este mismo sujeto podría estar relacionado con robos previos, incluyendo un expendio de pan en las Cinco Esquinas de la colonia Jacarandas.

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse alerta y reportar cualquier información sobre el taxi, identificable por su cofre blanco, con el fin de lograr la pronta detención del asaltante y su cómplice.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

operativos_tiendas_chinas_reynosa_9241820890
Realizan operativos en tiendas de productos chinos en Reynosa;
Louvre_Museum_Wikimedia_Commons_bb3ba0d53c
Cuatro nuevas detenciones por el robo de joyas en el Louvre
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T165922_359_2b94397a89
Derrama económica en Valle de Texas se anticipa por festividades
publicidad

Últimas Noticias

Jesus_Nava_a08a4a4c44
Anuncia Nava subasta de predios para construir centro
Hector_Garcia_42e6200724
Fortalece Guadalupe combate a la violencia familiar
Whats_App_Image_2025_11_25_at_9_55_42_PM_cebb5f01a7
‘Pegan’ bloqueos carreteros a suministro de plantas automotrices
publicidad

Más Vistas

nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×