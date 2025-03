Aseguradora se niega a atender accidente porque el chofer huyó

La agencia aseguradora del autobús turístico de Querétaro no está respondiendo por la atención médica a los pasajeros heridos ni hospedaje porque el chofer de la unidad huyó del lugar y existe una cláusula en la que no aplica el seguro si el conductor no es detenido o no se presenta a declarar.

El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, informó que la aseguradora no ha respondido y la agencia de turismo está por llegar una coordinadora para hacerse cargo de la situación con los pasajeros.

Independientemente de ello, comentó que desplegaron el apoyo necesario con la participación de los cuerpos de emergencias y rescate, corporaciones policiacas de Cuatro Ciénegas y los municipios vecinos.

Las personas heridas que no requirieron hospitalización como quienes ya fueron dados de alta recibieron hospitalidad en los hoteles de la ciudad con el apoyo de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), por estos días mientras los trasladan a su estado de origen.

El pasado domingo se registró un accidente entre el autobús de pasajeros con 32 personas de los cuales resultaron heridos 23 y continúan hospitalizados cinco, uno de ellos delicado y sigue en observación.

Los internados están en la clínica 7 del IMSS en Monclova, en Cuatro Ciénegas y una en el hospital privado San José de Monclova.

Carmen Benítez, una pasajera del autobús, externó que temen que el autobús no contaba con seguro, pues han pasado 24 horas y la representante de la agencia, Patricia Villarreal, no ha llegado desde Querétaro.

Narró que habían llegado a Cuatro Ciénegas, Pueblo Mágico, el sábado por la mañana para recorrer el lugar y el domingo se dirigían a la Poza Azul y de ahí regresaban a Querétaro. Un grupo de pasajeros del accidente estuvo en la delegación de la Fiscalía en dicho municipio para dejar constancia del accidente.

El delegado de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina Torres, indicó que están buscando al operador de la unidad así como recibiendo las denuncias de los pasajeros y certificando las lesiones de los mismos.

