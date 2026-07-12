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Policía municipal es detenido por accidente mortal en Saltillo
La Comisaría indicó que los gastos derivados del accidente serán cubiertos por la institución y por la compañía aseguradora de la unidad involucrada
Por Christyan Estrada | 12 Julio 2026
Un elemento de la Policía Municipal de Saltillo fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público tras el accidente vial ocurrido la tarde de este domingo en la colonia Asturias, donde una mujer perdió la vida y otra resultó lesionada.
Elemento de la Policía Municipal quedó a disposición del Ministerio Público
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el agente fue identificado como César Uriel “N”, de 28 años, quien quedó consignado para el desarrollo de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.
La corporación señaló que actuará con apego a la ley contra quien o quienes resulten responsables de los hechos y expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima.
En el accidente también resultó lesionada otra mujer, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Dependiendo de su estado de salud y de las valoraciones correspondientes, podría ser llevada posteriormente a una clínica privada.
Comisaría cubrirá los gastos derivados del percance
La Comisaría indicó que los gastos derivados del accidente serán cubiertos por la institución y por la compañía aseguradora de la unidad involucrada.
Las autoridades ministeriales continuarán con las diligencias para establecer cómo ocurrió el percance y determinar la responsabilidad del elemento detenido.