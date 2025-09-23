Cerrar X
Avanza a paso lento la certificación de instituciones educativas

La SEDU solo ha entregado 91 certificados REVOE, pese a la urgencia de frenar escuelas 'patito' que dejan sin título a miles de estudiantes

A pesar de la necesidad de que Coahuila cuente con instituciones educativas certificadas, la Secretaría de Educación avanza a pasos de tortuga para que todas las escuelas cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE).

La Subsecretaría de Planeación Educativa, a cargo de María del Carmen Ruiz Esparza, hizo entrega de apenas 91 certificaciones, 48 de ellas a 32 instituciones de educación media, y 43 a nueve planteles de educación superior.

De acuerdo con datos del INEGI, en 2023 había en Coahuila casi un centenar de universidades, cada una con decenas de escuelas y facultades.

De acuerdo con Ruiz Esparza, estas certificaciones solamente son válidas si se tramitan en Coahuila, por lo que aquellas que afirman tener un REVOE en otra entidad no serán reconocidas por la SEDU.

Ante la aparición de diversas instituciones que no cuentan con la validez oficial, es cada vez más frecuente que se presenten denuncias de parte de estudiantes que incluso han concluido sus estudios y no pueden tener acceso a una titulación y cédula profesional.

Apenas el mes pasado, el Congreso de Coahuila hizo un exhorto al Congreso de la Unión para modificar la legislación federal y establecer sanciones severas en contra de las universidades “patito”, que ofrecen planes de estudio a nivel profesional sin tener el reconocimiento oficial.

De acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión de Educación del Congreso, se propone reformar el marco jurídico para que estas prácticas sean consideradas faltas graves o incluso delitos, y sean castigadas con multas elevadas, clausura y sanciones administrativas o penales a personas físicas o morales que incurran en este tipo de acciones.


