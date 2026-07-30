México avanza en adhesión al tratado del Sudeste Asiático

México dio un nuevo paso en su acercamiento con el Sudeste Asiático luego de que Roberto Velasco, sostuviera una llamada con el secretario Kao Kim Hourn

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una conversación con el secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn, en la que ambas partes ratificaron su interés por ampliar la cooperación y avanzar en la integración de México a uno de los principales mecanismos políticos de la región.

La llamada marcó además la presentación formal de Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la organización regional, integrada por 10 países del Sudeste Asiático y considerada uno de los bloques económicos más dinámicos del mundo.

Impulsan una agenda de cooperación más amplia

Durante el diálogo, México y la ASEAN intercambiaron puntos de vista sobre temas de interés común y coincidieron en la necesidad de profundizar los vínculos políticos, económicos y de cooperación.

La Cancillería mexicana destacó que existe una relación cada vez más cercana entre México y los países miembros de la ASEAN, especialmente en iniciativas que también involucran a la Alianza del Pacífico, mecanismo regional del que México forma parte junto con Chile, Colombia y Perú.

Las conversaciones se centraron en identificar nuevas oportunidades de colaboración y ampliar los espacios de trabajo conjunto en áreas estratégicas para ambas regiones.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una llamada de trabajo con el secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Kao Kim Hourn (@hourn_kao), para dialogar sobre la colaboración entre México y esta organización regional.



Velasco Álvarez… https://t.co/EnFWLdmGuL — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 30, 2026

Avanza adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación

Uno de los temas centrales de la llamada fue el proceso de adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), considerado uno de los instrumentos diplomáticos más relevantes de la región.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, este proceso reafirma el compromiso de México con la diplomacia multilateral y con el fortalecimiento de los mecanismos de entendimiento internacional.

Tanto Roberto Velasco como Kao Kim Hourn coincidieron en la importancia de seguir construyendo una relación más estrecha entre México y el Sudeste Asiático, con el objetivo de generar mayores oportunidades de cooperación e intercambio en los próximos años.