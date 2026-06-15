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Coahuila

Avanza proyecto para canalizar aguas de arroyo del cuatro bajo

La administración municipal prevé que en las próximas dos semanas puedan concretarse los convenios necesarios para dar paso al inicio de las obras

  • 15
  • Junio
    2026

El proyecto para la canalización del Arroyo del Cuatro Bajo continúa avanzando y se perfila como una de las obras más importantes para reducir el riesgo de inundaciones en el norte de Saltillo. 

Así lo informó el alcalde Javier Díaz González, quien destacó que actualmente se trabaja en la liberación de los terrenos necesarios para poner en marcha la primera etapa de la intervención.

Negociaciones con propietarios registran avances importantes

El edil señaló que las negociaciones con los propietarios de los predios involucrados muestran un progreso considerable. Los terrenos se ubican en el tramo comprendido entre el bulevar Musa de León y el arroyo Ceballos, una zona considerada estratégica para el desarrollo del proyecto hidráulico que busca mejorar el desalojo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias.

Prevén concretar acuerdos en las próximas semanas

De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde, los acuerdos con los seis principales propietarios registran un avance de entre el 70 y el 75 por ciento

La administración municipal prevé que en las próximas dos semanas puedan concretarse los convenios necesarios para dar paso al inicio de las obras y continuar con el desarrollo de esta infraestructura de prevención.


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