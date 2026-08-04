Avanzan obras en pozo de la Fidel para mejorar el suministro

SIMAS Torreón avanza en la rehabilitación de los pozos Fidel Velázquez y Las Flores para garantizar el suministro de agua a unas 25 colonias.

El director del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, Javier Herrera Arroyo, informó que se estima que este martes quede concluida la puesta en operación del pozo ubicado en el sector Fidel Velázquez, mientras que continúan los trabajos para restablecer el funcionamiento del pozo de Las Flores, como parte de una estrategia de rehabilitación integral para garantizar un servicio más eficiente y duradero.

El funcionario explicó que ambos pozos abastecen alrededor de 25 colonias de Torreón, por lo que se decidió realizar un mantenimiento de fondo y no únicamente reparaciones temporales. Detalló que los trabajos incluyen la instalación de tubería nueva y el reemplazo de componentes a lo largo de aproximadamente 300 metros de profundidad, con el objetivo de evitar que el servicio tenga que suspenderse nuevamente en unas cuantas semanas por nuevas fallas.

Herrera Arroyo señaló que la intención es realizar intervenciones correctivas que ofrezcan resultados a largo plazo, por lo que pidió a la ciudadanía confianza en los trabajos que realiza el organismo. “Más que paciencia, pedimos confianza de que se está haciendo lo necesario para que estos pozos operen de manera adecuada y brinden un suministro estable de agua”, expresó.

Respecto a los 100 millones de pesos anunciados por el alcalde para fortalecer al Simas, indicó que los recursos serán destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas de los distintos pozos, además de la adquisición, mediante licitación, de alrededor de 26 vehículos que permitirán mejorar la operación y movilidad del personal del organismo.

Finalmente, el director señaló que, a diez días de haber asumido el cargo, se trabaja en un proyecto de reordenamiento financiero para hacer frente a la deuda superior a los 2 mil millones de pesos heredada por la administración anterior, con el propósito de sanear las finanzas del organismo y mejorar la prestación del servicio.