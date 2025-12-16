Podcast
Coahuila

Bajan feminicidios en Coahuila, pero no se logra saldo blanco

La Fiscalía de Mujeres informó que en 2025 se registró un solo feminicidio en Coahuila; destacan coordinación, prevención y un call center contra la violencia

La titular de la Fiscalía de las Mujeres y Niñas en el estado de Coahuila, Katy Salinas, dio a conocer que afortunadamente el número de feminicidios en la entidad ha bajado considerablemente; sin embargo, aclaró que no se logró un saldo blanco, el cual era el objetivo, ya que en 2025 se registró un caso y, aunque el responsable enfrenta la justicia, la vida de la mujer que murió no puede recuperarse.

Agregó que también se atienden casos de años anteriores y que todas las personas que han cometido el delito de feminicidio actualmente se encuentran en prisión.

Llamado a la coordinación y acciones de prevención

La funcionaria subrayó que el objetivo principal es trabajar en equipo para que no se registre ningún feminicidio, y enfatizó que este esfuerzo no debe limitarse a Coahuila, sino extenderse a todo México.

Respecto al informe presentado por el fiscal del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que durante este año se ha fortalecido el trabajo coordinado y destacó que la implementación de un call center para combatir la violencia contra las mujeres ha representado un beneficio importante en la atención y prevención de estos casos.


