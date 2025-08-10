Cerrar X
Tamaulipas

Bajan 30% las deportaciones por Nuevo Laredo en 2025

Juan José Rodríguez Alvarado, informó que este 2025 hay un 30% de disminución en deportaciones por esta frontera, en comparación con el año pasado

Alrededor de 20 mil connacionales han sido repatriados de Estados Unidos a través de Tamaulipas. De esta cantidad, poco más de 6 mil llegaron a través de Nuevo Laredo.

Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, informó que este 2025 hay un 30% de disminución en deportaciones por esta frontera, en comparación con el año pasado.

“Tenemos una repatriación principalmente por Matamoros, hemos recibido en lo que va del primer semestre casi 10 mil 500 repatriados por Matamoros, por Nuevo Laredo hemos recibido 6 mil y chachito y 4 mil y una fracción por Reynosa.

“Por Nuevo Laredo lo que estamos hablando es que hay un decremento de más del 30 por ciento de repatriados comparado con el año 2024”, precisó.

El instituto tamaulipeco coadyuva con el Instituto Nacional de Migración en la implementación del programa federal México te Abraza, implementado por la presidenta de la República, a fin de atender las necesidades de los migrantes al llegar al país, afirmó el funcionario.

Cualquier migrante que decida quedarse en Tamaulipas, lo puede hacer, afirmó, e incluso buscar trabajo aquí, en lo cual el instituto tamaulipeco puede ayudar.

“Ya sea que quiera recibir atención psicológica, atención médica, alimento, albergue, pues nosotros estamos muy atentos a brindarles todo lo que sea necesario, o ya sea para que se asienten o ya sea para que se muevan al lugar de destino.

“Regularmente el que se queda es originario del estado de Tamaulipas, de estos más de 20 mil personas repatriadas que han llegado al estado, 3 mil han sido originarios de Tamaulipas, entonces la gente que decide quedarse en Nuevo Laredo regularmente es gente de Nuevo Laredo”, dijo.

A través de la tarjeta México te Abraza, se les proporcionan 2 mil pesos para sus gastos de traslado a su lugar de origen, o los gastos que se generen durante su estadía en la frontera.


