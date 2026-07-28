Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco llega a 84 años

Señaló que el objetivo es dejar atrás la idea de que una biblioteca únicamente presta libros, por lo que actualmente también funciona como un centro cultural

A punto de cumplir 84 años de historia, la Biblioteca Pública Manuel Múzquiz Blanco, ubicada en la Alameda Zaragoza de Saltillo, mantiene su papel como uno de los principales espacios de promoción de la lectura y la cultura en Coahuila.

Su encargado, José Domingo Ortiz, destacó que el recinto alberga cerca de 14 mil libros especializados en historia, literatura, filosofía, economía, psicología, ciencias y otras disciplinas, convirtiéndose en la biblioteca pública más representativa de la entidad.

Biblioteca amplía su oferta cultural

Señaló que el objetivo es dejar atrás la idea de que una biblioteca únicamente presta libros, por lo que actualmente también funciona como un centro cultural donde se realizan conferencias, exposiciones, talleres, proyecciones audiovisuales y actividades dirigidas a estudiantes y público en general.

Además de atender diariamente a usuarios de distintos niveles educativos, la biblioteca mantiene colaboración con escuelas de Saltillo y desarrolla programas como Mochila Viajera, mediante el cual se llevan libros y actividades de fomento a la lectura a diversos planteles educativos.

Realizan mantenimiento al histórico inmueble

Ortiz informó que recientemente el inmueble recibió trabajos de mantenimiento, entre ellos impermeabilización y pintura, con el propósito de conservar uno de los recintos culturales más emblemáticos de la capital coahuilense y mantener abiertas sus puertas para las nuevas generaciones de lectores.