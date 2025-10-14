Abrirán antes del Mundial Centro Cultural Libertad en Topo Chico

Dentro de ocho meses, aproximadamente, se contará con el Centro Cultural Libertad, el cual estará ubicado en el próximo Parque Libertad, donde antes se encontraba el penal del Topo Chico, así lo dio a conocer la secretaria de Cultura, Melissa Segura.

Es decir, el espacio estará listo antes del Mundial de FIFA 2026.

Aunque la secretaria no especificó cuánto será la inversión para este centro cultural, lo cierto es que ya se contempla dentro de los 150 millones de pesos que costará el parque, monto que fue anunciado por el gobernador Samuel García el pasado viernes.

“En el caso del centro cultural, el gobernador lo anunció el viernes. La inversión total del Parque Libertad, dentro del cual va el centro cultural, son 150 millones de pesos y estamos trabajando todas las dependencias que formamos parte del proyecto para aperturar el próximo año de manera escalonada. En el caso del centro cultural, estimamos ocho o nueve meses para su apertura a partir del inicio de la construcción”, dijo Segura durante el Nuevo León Informa, con motivo del cuarto informe de gobierno de la actual administración.

“Es un nuevo proyecto cultural que se incorpora al gran plan del Parque Libertad”, agregó.

Y es que lo que queda del antiguo penal del Topo Chico será transformado en un espacio de convivencia y creación artística, el cual contará con:

Biblioteca con capacidad para 60 personas

Área de primera infancia con espacio para 50 menores

FabLab, donde se podrá imprimir en 3D, cortar a láser y realizar talleres de carpintería y soldadura

Museo de sitio que mostrará la historia del penal

Auditorio con capacidad para 80 personas

Talleres multidisciplinarios en cuatro salas para 34 personas cada una

Estudio de música y grabación

“Donde antes existían muros de reclusión, hoy va a florecer un espacio que promueve la construcción de ciudadanía a través del arte, la innovación y la memoria”, concluyó Segura.

