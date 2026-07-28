Bibliotecas de Coahuila reciben a niños durante vacaciones

Entre los talleres programados destacan “Mel lees lo mismo que un libro”, inspirado en la obra del poeta Jaime Sabines; “Preguntas al estante”

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Alrededor de 140 bibliotecas públicas de Coahuila participan este verano en un programa estatal que busca acercar a niñas y niños a la lectura mediante actividades lúdicas, talleres y dinámicas culturales durante el periodo vacacional.

José Domingo Ortiz, encargado de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, informó que tan sólo en ese recinto participaron 67 menores en la primera etapa de los cursos de verano, distribuidos entre los turnos matutino y vespertino.

Combinan la lectura con juegos y manualidades

Explicó que el personal bibliotecario fue capacitado previamente para desarrollar actividades que combinan la lectura con juegos, manualidades, dibujo y dinámicas que permitan despertar el interés de los menores por los libros.

Entre los talleres programados destacan “Mel lees lo mismo que un libro”, inspirado en la obra del poeta Jaime Sabines; “Preguntas al estante”, donde los participantes interactúan con los libros mediante juegos, así como otras actividades relacionadas con el deporte y la literatura.

Bibliotecas amplían su oferta cultural

Ortiz señaló que las bibliotecas públicas han evolucionado para convertirse en espacios culturales donde, además del préstamo de libros, se ofrecen conferencias, exposiciones, talleres y actividades artísticas durante todo el año.

Añadió que entre los títulos más solicitados por los niños destacan Las Leyendas de Saltillo, obra que se ha convertido en una de las favoritas entre los lectores de ocho a once años