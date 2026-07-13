Riquelme revisa infraestructura cultural de Torreón con el IMCE

Durante el encuentro se analizaron las condiciones y funcionamiento de los museos municipales, centros culturales y bibliotecas públicas adscritos al Instituto

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una reunión de trabajo con el director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Arq. Antonio Méndez Vigatá, para revisar el estado que guarda la infraestructura cultural de Torreón, así como la operación de los espacios, programas y actividades que acercan el arte, la cultura y la educación a las familias del municipio.

Durante el encuentro se analizaron las condiciones y funcionamiento de los museos municipales, centros culturales y bibliotecas públicas adscritos al Instituto, con el propósito de evaluar su operación y dar seguimiento a las acciones que se desarrollan en cada uno de estos espacios.

Evalúan el impulso a las disciplinas artísticas

Asimismo, el alcalde observó el trabajo que realizan las distintas coordinaciones responsables de promover las disciplinas artísticas que integran la oferta cultural del municipio, entre ellas literatura, música, danza, artes escénicas y artes visuales.

La reunión permitió revisar la planeación de las actividades y proyectos del IMCE, además de establecer una ruta de seguimiento para mantener vigente una agenda cultural que responda a las necesidades de la población y contribuya a ampliar las oportunidades de acceso al arte y la educación.

Continúan reuniones con dependencias municipales

Como parte de la estrategia de trabajo de la Administración Municipal, el alcalde continúa con una serie de reuniones con las diferentes dependencias para conocer de primera mano su funcionamiento, revisar proyectos en marcha y definir prioridades que permitan ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.