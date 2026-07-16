Brindan protección a periodista tras denuncia en Acuña

La Policía del Estado otorgó protección al periodista Ángel Maldonado tras denunciar un presunto intento de agresión en su domicilio de Ciudad Acuña

La Policía del Estado brindó apoyo y protección al periodista independiente Ángel Maldonado, luego de que denunciara públicamente un presunto intento de agresión ocurrido la noche del 13 de julio en su domicilio, ubicado en Ciudad Acuña.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 23:38 horas, personas desconocidas habrían lanzado piedras contra la entrada del inmueble y posteriormente intentado ingresar por la fuerza, en un hecho que el comunicador señaló como un intento de sacarlo de su vivienda.

Corporaciones reforzarán la vigilancia en el domicilio

Tras solicitar auxilio a la Policía Municipal, la Policía del Estado y la Guardia Nacional, elementos de las distintas corporaciones acudieron al lugar; sin embargo, los presuntos responsables ya se habían retirado.

Luego de entrevistarse con el periodista, los agentes ofrecieron realizar rondines permanentes de vigilancia en el exterior de su domicilio como medida preventiva, mientras se espera que presente la denuncia formal ante las autoridades competentes.

Hechos ocurrieron tras una cobertura periodística

Ángel Maldonado señaló que el incidente ocurrió horas después de cubrir una manifestación relacionada con un presunto caso de abuso sexual contra menores de edad.

Según su versión, durante esa cobertura un familiar de la persona señalada como presunto agresor le exigió que dejara de grabar, situación que antecedió al presunto intento de agresión denunciado por el periodista.