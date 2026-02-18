Brindan atención a víctimas por fraude de Justicia Segura

Personas afectadas por el presunto fraude de la empresa Justicia Segura, relacionado con trámites para el incremento de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalaron que no pudieron presentar su denuncia debido a lo tardado del proceso ante la Fiscalía.

Además, varios de ellos son adultos mayores y manifestaron no comprender el procedimiento.

Ante esta situación, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aseguró que ninguna persona afectada quedará sin atención y reiteró que la dependencia mantiene abierta la opción de atención presencial para quienes no puedan realizar la denuncia de manera digital.

El funcionario explicó que la denuncia virtual es únicamente una herramienta para facilitar el acceso a la justicia, pero no sustituye la atención directa, especialmente en casos que involucran a adultos mayores.

“Siempre vamos a atender la atención presencial. La denuncia virtual es una facilidad que se les trata de dar al ciudadano; cuando no pueden, pueden acudir a cualquier Centro de Orientación y Denuncia, cuya ubicación aparece en nuestra página”, expresó.

Flores Saldívar subrayó que el personal de la Fiscalía está capacitado para orientar a las víctimas durante todo el proceso, con el fin de evitar que la edad o el desconocimiento tecnológico se conviertan en un obstáculo para denunciar.

Las autoridades reiteraron el llamado a los pensionados del IMSS que se consideren afectados por este caso a acudir directamente a la Fiscalía para formalizar su denuncia y dar seguimiento a la investigación correspondiente.

