Instituto de Cultura de Saltillo rechaza grabaciones

El caso reavivó el debate sobre quienes buscan generar contenido para redes sociales con el objetivo de obtener mayor alcance

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo se deslindó de las imágenes y videos difundidos recientemente desde dos de sus recintos culturales, al señalar que el material fue obtenido sin autorización institucional y tras el ingreso a áreas de acceso restringido. A través de un comunicado oficial, el organismo aclaró que en ningún momento avaló ni participó en la realización del contenido, por lo que este no representa una producción oficial ni cuenta con respaldo de la dependencia.

Inician procedimientos para esclarecer lo ocurrido

La institución informó que el acceso a espacios como la Casa Purcell y el Teatro García Carrillo debe apegarse a lineamientos y protocolos establecidos para proteger tanto a las personas como al patrimonio arquitectónico y artístico.

Asimismo, anunció el inicio de procedimientos administrativos para esclarecer lo ocurrido y fortalecer los mecanismos de control y supervisión en sus instalaciones, con el propósito de evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Advierten que contenido debe contar con autorización

El caso reavivó el debate sobre quienes buscan generar contenido para redes sociales con el objetivo de obtener mayor alcance, monetizar publicaciones o atraer seguidores mediante acciones que incumplen las normas de acceso a espacios públicos o culturales.

Las autoridades municipales dejaron en claro que en Saltillo este tipo de prácticas no está permitido y reiteraron que cualquier actividad dentro de los recintos administrados por el Instituto deberá contar previamente con las autorizaciones correspondientes y respetar las disposiciones vigentes para la conservación del patrimonio.