Casetas móviles fortalecerán seguridad en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que las estructuras ya fueron recibidas por el Ayuntamiento y actualmente son acondicionadas con cámaras de videovigilancia

Las colonias con mayores problemas de seguridad en Ramos Arizpe contarán próximamente con vigilancia permanente, luego de que el municipio iniciara el equipamiento de entre cuatro y cinco casetas móviles que servirán como bases operativas de la Policía Municipal para reforzar la presencia preventiva y reducir los tiempos de respuesta.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las estructuras ya fueron recibidas por el Ayuntamiento y actualmente son acondicionadas con cámaras de videovigilancia, imagen institucional y el equipamiento necesario para que los oficiales puedan operar desde esos puntos estratégicos.

“Nos acaban de llegar las casetas. Las vamos a equipar y vamos a tener cuatro o cinco casetas móviles que nos van a ayudar a tener más control, más seguridad y mayor presencia en las colonias”, señaló.

Urbi Villa del Real será una de las primeras zonas

El edil explicó que aún no se define la ubicación de todos los módulos; sin embargo, confirmó que una de las primeras casetas será instalada en el acceso a la colonia Urbi Villa del Real, considerada una de las zonas donde se busca reforzar la vigilancia.

“Todavía no seleccionamos todas las colonias, pero serán las que presentan más situaciones de seguridad. Una de ellas será Urbi, donde estará instalada en la entrada para controlar esa situación”, comentó.

Cada caseta operará como un punto fijo de vigilancia y estará respaldada por una patrulla y varios elementos de la Policía Municipal asignados de manera permanente, con el propósito de fortalecer la presencia policial, atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos y ampliar la cobertura preventiva en los sectores con mayor incidencia.