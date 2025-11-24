'Megabloqueo' colapsa carreteras; transportistas exigen seguridad

Transportistas y productores del campo paralizaron esta mañana las principales vías del país en un megabloqueo nacional indefinido, una protesta que denuncia la violencia imparable en carreteras, extorsiones constantes y la falta de apoyo al sector agrícola.

La movilización, que inició a las 8:00 de la mañana, afecta accesos estratégicos a la Ciudad de México y carreteras en al menos 22 estados, provocando caos vial, largas filas y riesgo de desabasto en diversas regiones.

La protesta es encabezada por la ANTAC, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino, quienes exigen:

Mayor seguridad en autopistas

Combate a la corrupción en operativos viales

Simplificación de trámites como placas y licencias

Precios justos para productos agrícolas

Carreteras colapsadas

Las vías más afectadas incluyen las autopistas que conectan la capital con el resto del país:

México–Toluca: Cierres totales entre Ocoyoacac y La Marquesa; solo un carril alterno abierto con tránsito lento.

México–Querétaro: Bloqueo en la caseta de Palmillas.

México–Pachuca: Manifestaciones parciales y filas kilométricas.

También hay afectaciones en

También hay afectaciones en México–Puebla, México–Cuernavaca–Acapulco, Naucalpan–Ecatepec y el Circuito Exterior Mexiquense.

El paro también se extiende a Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y Baja California, con tomas de casetas y bloqueos en accesos aduaneros.

La postura de SEGOB

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, calificó los bloqueos como injustificados, asegurando que el Gobierno federal ha mantenido diálogo constante y cumplido acuerdos.

Afirmó que solo se registran afectaciones menores en cuatro estados —Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México y Zacatecas— con la participación de menos de mil personas.

Rodríguez también señaló que varios de los líderes del movimiento tienen vínculos con partidos políticos, como PRI, PAN y PRD.

La secretaria agradeció expresamente a diversas cámaras y asociaciones que, mediante comunicados oficiales emitidos entre el 22 y 23 de noviembre, anunciaron que no se sumarían a las protestas.

