Cierra ventanilla para programa de sementales en Ramos Arizpe

El próximo 17 de octubre cerrará la ventanilla para que productores del sureste de Coahuila accedan al programa de apoyo para la adquisición de sementales, informó la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza.

El esquema, impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno Federal y la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) de Coahuila, con apoyo del municipio de Ramos Arizpe, otorga un subsidio de 35 mil pesos por ejemplar, independientemente de su costo, siempre que no rebase los 70 mil pesos.

El resto del monto será cubierto por los productores, con aportaciones que van del 30 al 50 por ciento.

El programa está dirigido a pequeños productores que cuenten entre 5 y 50 vientres registrados en su Unidad de Producción Pecuaria (UPP), aunque se analiza la posibilidad de ampliar el rango hasta 70 u 80 vientres para dar cobertura a más solicitantes, quienes deben tener la documentación requerida incluye INE, CURP y UPP vigente.

Las solicitudes pueden entregarse en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de Ramos Arizpe o en la Coordinación Sureste del Gobierno del Estado, con apoyo del área municipal de Desarrollo Rural para la revisión de requisitos y llenado de formatos.

De acuerdo con Marty Garza, se espera beneficiar en promedio a 100 productores en la región, aunque reconoció que la meta podría verse limitada por la reciente entrega de sementales realizada por el gobierno estatal y la escasez de ejemplares disponibles debido a restricciones sanitarias, como la prohibición de introducir ganado de otros estados por el gusano barrenador.

El programa busca fortalecer la genética del hato ganadero y mejorar la productividad de los pequeños productores en bovinos, caprinos, ovinos y equinos registrados en la UPP, como parte de las estrategias para hacer frente a las afecciones del cierre a la exportación ganadera hacia Estados Unidos.

