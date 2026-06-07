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Coahuila

Coahuila busca ser ejemplo nacional en elecciones: Manolo Jiménez

El mandatario estatal destacó que la atención nacional se encuentra puesta sobre Coahuila debido a que ninguna otra entidad celebra elecciones locales

  • 07
  • Junio
    2026

La elección para renovar el Congreso de Coahuila representa una oportunidad para que el estado se convierta en ejemplo nacional de participación, orden y seguridad, al tratarse del único proceso electoral local que se desarrolla este domingo en todo el país, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Tras emitir su voto en Saltillo, el mandatario destacó que la atención nacional se encuentra puesta sobre Coahuila debido a que ninguna otra entidad celebra elecciones locales este 7 de junio, lo que convierte a la jornada en una prueba para las instituciones electorales y de seguridad.

“Cuando hay elecciones en pocos estados, o en el caso de ésta que solamente se está llevando a cabo en Coahuila, pues el país está observando, está viendo. Por eso a nosotros nos interesa que sea una elección ejemplar en todos los sentidos”, señaló.

Jornada transcurre en un ambiente de tranquilidad: Manolo Jiménez

Jiménez Salinas aseguró que la jornada transcurre en un ambiente de tranquilidad y sin incidentes de relevancia, además de destacar la participación de ciudadanos en las distintas regiones de la entidad.

El gobernador señaló que desde las 5:30 de la mañana fueron instaladas las mesas regionales de seguridad con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de los organismos electorales, con el objetivo de garantizar condiciones de paz durante toda la jornada.

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Indicó que cerca de 10 mil elementos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno fueron desplegados en el estado para vigilar el desarrollo de la elección y el traslado de los paquetes electorales una vez concluida la votación.

Descarta focos rojos y situaciones de riesgo para el proceso electoral

Aunque reconoció que se han presentado algunos incidentes menores, afirmó que no existen focos rojos ni situaciones que representen riesgo para el proceso electoral.

Jiménez Salinas consideró que la elección refleja las condiciones de seguridad y estabilidad que caracterizan a Coahuila y permiten que las familias ejerzan sus derechos en un ambiente de normalidad.

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Asimismo, reiteró el llamado a las fuerzas políticas a conducirse con civilidad y respeto a la legalidad, al recordar que desde el inicio de las campañas se insistió en mantener el proceso electoral a la altura de las y los coahuilenses.


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