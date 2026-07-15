Manolo Jiménez apoya postura de Sheinbaum sobre cero impunidad

Jiménez Salinas señaló que en el caso de Tania Flores las autoridades de Coahuila permanecerán atentas al desarrollo del proceso judicial

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó su respaldo al pronunciamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a que no habrá impunidad en los casos de alcaldesas de Morena que enfrentan procesos legales, entre ellos el de la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores.

El mandatario estatal aseguró estar “100 por ciento de acuerdo” con el mensaje emitido por la presidenta durante su conferencia matutina, en la que dejó en claro que las investigaciones contra servidores públicos deberán seguir su curso conforme a la ley, sin importar el partido político al que pertenezcan.

Jiménez Salinas señaló que en el caso de Tania Flores las autoridades de Coahuila permanecerán atentas al desarrollo del proceso judicial y reiteró que se trata de un asunto estrictamente jurídico.

“Es un tema 100 por ciento jurídico, no tiene tintes políticos”, enfatizó el gobernador, al sostener que en Coahuila las instituciones actúan con apego al Estado de derecho y que las investigaciones se desarrollan conforme a la ley.

Asimismo, destacó que en la entidad prevalece el respeto a las instituciones y que cualquier procedimiento legal se lleva a cabo con base en las pruebas y el debido proceso, descartando que exista alguna motivación política detrás de este caso.