Coahuila busca ser el primer estado sin alto analfabetismo

Como parte de esta estrategia, recientemente se entregaron más de 700 certificados de primaria y secundaria en distintas regiones del estado

Aunque Coahuila mantiene el índice de analfabetismo más bajo de México, con apenas un 1.2 por ciento de su población que no sabe leer ni escribir, el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) intensificó sus acciones para localizar y atender a las personas que aún se encuentran en esta condición, con la meta de convertir a la entidad en el primer estado del país donde todos sus municipios se ubiquen por debajo del cuatro por ciento de analfabetismo.

El director general del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, informó que actualmente los municipios de Candela y Guerrero son los únicos que aún superan el cuatro por ciento de analfabetismo, por lo que el Gobierno del Estado trabaja de manera coordinada con los ayuntamientos, el DIF y la estrategia Mejora Coahuila para identificar a quienes requieren alfabetización, principalmente en comunidades rurales y de difícil acceso.

Explicó que, además de atender a la población local, el instituto también brinda servicios educativos a personas provenientes del sur y sureste del país que llegan a Coahuila sin saber leer ni escribir, así como a quienes no concluyeron la primaria o la secundaria.

Como parte de esta estrategia, recientemente se entregaron más de 700 certificados de primaria y secundaria en distintas regiones del estado, cada uno de ellos resultado de una historia de superación personal.

Bueno, Zertuche señaló que también ya opera una nueva aula móvil de alfabetización, la cual inició recorridos en colonias del poniente de Saltillo y comenzará actividades en el Cañón de Derramadero, sumándose a las seis unidades itinerantes que ya funcionan en el estado para acercar los servicios educativos a las comunidades.

Indicó que, mediante este programa, cada año se entregan entre mil y mil 200 certificados, dirigidos a personas mayores de 15 años que no concluyeron su educación básica.

El funcionario destacó que actualmente existe un creciente interés por parte de adultos mayores para retomar sus estudios, al grado de que el número de usuarios de 60 años o más ya es similar al de quienes tienen entre 15 y 59 años.

Finalmente, explicó que el tiempo para concluir la primaria o secundaria varía de acuerdo con los conocimientos previos y la dedicación de cada estudiante, aunque en promedio los usuarios pueden terminar sus estudios en un periodo de entre cuatro y ocho meses, mientras que otros avanzan a su propio ritmo hasta obtener su certificado.