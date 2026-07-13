Coahuila impulsa el turismo con eventos regionales

El estado reforzará su promoción con eventos regionales, turismo deportivo y la ruta Vinos y Dinos para atraer visitantes durante el verano

Coahuila fortalecerá su estrategia de promoción turística durante el segundo semestre de 2026 con una agenda de eventos regionales y la expectativa de generar una derrama económica superior a mil millones de pesos durante la temporada vacacional de verano.

La secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua, informó que la entidad mantiene una estrategia enfocada en promover eventos emblemáticos en cada una de sus regiones, entre ellos la competencia Coahuila 1000, considerada una de las principales actividades de turismo deportivo del estado.

La edición de este año recorrerá Torreón, Cuatro Ciénegas, Saltillo y Monclova, con una derrama económica estimada en 50 millones de pesos.

La seguridad respalda el crecimiento del turismo

La funcionaria destacó que uno de los principales atributos de Coahuila es la seguridad, lo que permite realizar competencias en caminos y brechas mediante operativos coordinados entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Además, señaló que el turismo deportivo ha favorecido el incremento de la ocupación hotelera en municipios como Monclova.

Preparan más actividades para el segundo semestre

Entre los eventos programados para los próximos meses destacan la Cabalgata de Sabinas, el Rodeo, así como diversas ferias y festivales regionales, con el objetivo de fortalecer la llegada de visitantes a distintas zonas del estado.

Esperan derrama superior a mil millones de pesos

Cristina Amezcua estimó que la temporada vacacional de verano dejará una derrama económica superior a mil millones de pesos, impulsada por la agenda de eventos, las vendimias y la oferta gastronómica y cultural de Coahuila.

Asimismo, informó que continúa el fortalecimiento de la ruta Vinos y Dinos en la región Sureste, donde serán instalados 11 nuevos íconos para ampliar la promoción de los viñedos y consolidar este producto como uno de los principales atractivos turísticos de la entidad.