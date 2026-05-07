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Coahuila

Coahuila enfrentará nuevas olas de calor y posibles granizadas

Protección Civil advirtió que las altas temperaturas continuarán durante las próximas semanas, aunque el ingreso de un frente frío provocará tormentas

  • 07
  • Mayo
    2026

Las altas temperaturas continuarán intensificándose en Coahuila durante las próximas semanas, donde incluso podrían registrarse nuevas olas de calor acompañadas de lluvias aisladas y posibles granizadas, advirtió el subsecretario de Protección Civil del estado, Ramiro Durán.

El funcionario señaló que municipios como Monclova ya alcanzaron temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, mientras que regiones como la Sureste registran máximas de hasta 35 grados, y la Carbonífera y Centro-Desierto rondan los 39 grados.

Explicó que durante jueves, viernes y el fin de semana se espera un descenso parcial de temperatura debido a la llegada de un nuevo frente frío, lo que provocará amaneceres más frescos y máximas cercanas a los 25 grados centígrados.

Sin embargo, indicó que este contraste climático también favorecerá lluvias aisladas, tormentas eléctricas e incluso caída de granizo, debido a la interacción entre un anticiclón y un frente frío proveniente del norte.

Durán advirtió que el pronóstico para el verano apunta a temperaturas elevadas derivadas del calentamiento global y fenómenos meteorológicos como “El Niño”, que además podrían generar una temporada activa de lluvias, ciclones y huracanes.

Añadió que, aunque estos sistemas benefician a Coahuila por las precipitaciones que generan, también representan riesgos asociados a eventos extremos y cambios bruscos de temperatura.


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