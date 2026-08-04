Coahuila, entre los 10 estados con mayor generación de empleo

Coahuila se ubicó entre las entidades que más trabajo formal generaron en el país y mantuvo el primer lugar nacional en formalidad laboral

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Coahuila generó 9 mil 742 nuevos empleos formales durante el primer semestre de 2026, cifra que lo coloca entre las diez entidades con mayor creación de puestos de trabajo en el país, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tan solo en junio, el estado sumó mil 475 nuevos empleos registrados, resultado que mantiene una tendencia positiva en materia laboral pese al contexto económico internacional.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que estos indicadores reflejan la confianza de las empresas para invertir en la entidad, impulsada por las condiciones de seguridad, estabilidad y certeza para el desarrollo económico.

A este resultado se suma que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Coahuila ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, con un 65.8 por ciento, muy por encima del promedio nacional de 45.2 por ciento, lo que significa que siete de cada diez trabajadores cuentan con seguridad social y prestaciones de ley.

Los indicadores también muestran que más de la mitad de las mujeres ocupadas en el estado tienen un empleo formal, mientras que Coahuila continúa encabezando el país en acceso de jóvenes a trabajos con prestaciones laborales.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, señaló que estos resultados son producto de las estrategias de vinculación laboral, capacitación, ferias de empleo y programas de inclusión, además del trabajo coordinado entre empresarios, sindicatos, instituciones educativas y gobierno mediante el Pacto Coahuila.

El Gobierno del Estado informó que mantendrá la estrategia de atracción de inversiones y fortalecimiento del empleo formal para conservar el dinamismo económico y ampliar las oportunidades laborales en las distintas regiones de Coahuila.