Coahuila supera 85 % de abasto de medicamentos

La Secretaría de Salud de Coahuila reportó que el estado mantiene el mayor nivel de disponibilidad de medicamentos en su historia reciente

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Coahuila mantiene un abasto de medicamentos superior al 85 por ciento en hospitales, centros de salud y unidades médicas estatales, porcentaje que representa el nivel más alto de disponibilidad registrado por el sistema estatal de salud, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Fortalecen adquisición y distribución de medicamentos

El mandatario señaló que el incremento en el suministro es resultado del fortalecimiento de los procesos de adquisición, distribución y control de inventarios, con el propósito de garantizar que los pacientes reciban oportunamente los tratamientos prescritos.

Afirmó que actualmente quienes acuden a una unidad médica estatal con una receta tienen mayores posibilidades de surtirla en el propio sistema de salud, evitando realizar un gasto adicional en farmacias particulares.

Por su parte, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, explicó que mantener un abasto permanente permite mejorar la continuidad de los tratamientos médicos y brindar mayor certeza a los pacientes que diariamente reciben atención en las distintas regiones del estado.

Monitorean inventarios para prevenir faltantes

Agregó que la dependencia mantiene un monitoreo constante de los inventarios para detectar oportunamente faltantes y garantizar el suministro de medicamentos considerados esenciales en hospitales y centros de salud.

De acuerdo con la administración estatal, el nivel de abastecimiento alcanzado representa un avance respecto a años anteriores y forma parte de la estrategia para fortalecer el sistema público de salud y reducir el impacto económico que representa para las familias la compra de medicamentos fuera de las instituciones médicas.