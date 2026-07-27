Coahuila fortalece apoyo psicológico para policías estatales

El secretario agregó que el fortalecimiento de las condiciones laborales de los policías forma parte de la estrategia estatal de seguridad

Los elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) de Coahuila cuentan con un programa permanente de atención psicológica para atender los efectos del estrés derivado de las labores de seguridad, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Rodríguez.

El funcionario explicó que existe un grupo especializado de psicólogos que brinda seguimiento a los policías cuando lo requieren e incluso ofrece atención a sus familias, como parte de la estrategia para fortalecer el bienestar del personal operativo.

“Todo el personal de la Policía de Acción y Reacción tiene un grupo de psicología específico para ellos. Son quienes enfrentan mayores niveles de estrés por la naturaleza de su trabajo”, señaló.

Atención psicológica forma parte de un esquema integral

Gutiérrez Rodríguez indicó que el apoyo emocional forma parte de un esquema integral que también contempla incentivos económicos por acciones relevantes, periodos vacacionales, prestaciones laborales, becas universitarias para los hijos de los elementos, así como acceso a armamento, patrullas, instalaciones y equipo en condiciones óptimas.

Explicó que la Secretaría de Seguridad mantiene supervisiones permanentes en cuarteles y bases operativas para verificar el estado del personal, la alimentación, los uniformes, las patrullas y las condiciones de las instalaciones, con el propósito de garantizar que los elementos desarrollen su trabajo en las mejores condiciones posibles.

Buscan fortalecer las condiciones laborales

El secretario agregó que el fortalecimiento de las condiciones laborales de los policías forma parte de la estrategia estatal de seguridad, al considerar que contar con personal capacitado, equipado y respaldado contribuye a mantener los niveles de seguridad que registra Coahuila.