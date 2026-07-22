Recuperan lluvias presas y acuíferos de Coahuila

Autoridades estatales y organismos operadores coincidieron en que las precipitaciones han mejorado las condiciones hídricas en distintas regiones de la entidad

Las lluvias registradas durante las últimas semanas comenzaron a reflejarse en la recuperación de las principales presas y acuíferos de Coahuila, ofreciendo un alivio después de varios meses marcados por la sequía que afectó al estado y mantuvo en niveles críticos el almacenamiento de agua.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Coahuila-22 de julio

Autoridades estatales y organismos operadores coincidieron en que las precipitaciones han mejorado las condiciones hídricas en distintas regiones de la entidad, al favorecer la recarga de presas, ríos y mantos acuíferos, además de generar un panorama más alentador para el abastecimiento de agua y las actividades agrícolas.

Uno de los casos más representativos se registró en la Región Norte, donde el aumento en el caudal del Río Bravo fue tan significativo que el Puente Internacional que conecta a Piedras Negras con Eagle Pass tuvo que ser cerrado de manera preventiva durante varias horas debido al incremento en el nivel del río.

De acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Presa La Amistad incrementó su almacenamiento en alrededor de cinco millones de metros cúbicos en menos de una semana, una recuperación importante después de permanecer durante meses con niveles históricamente bajos.

No obstante, las autoridades advirtieron que, pese a la mejoría, el embalse continúa en una situación delicada, al ubicarse apenas en 12 por ciento de su capacidad total, porcentaje que aún se encuentra muy por debajo del nivel cercano al 50 por ciento que especialistas consideran necesario para hablar de una recuperación sostenible.

En la Región Sureste, el director general de Aguas de Saltillo (Agsal), Iván José Vicente, destacó que las lluvias han tenido un comportamiento favorable, ya que se han presentado de manera constante y moderada, permitiendo una mayor infiltración hacia los mantos acuíferos sin provocar afectaciones importantes como las registradas en otros años por precipitaciones intensas.

El funcionario explicó que la recuperación de los pozos será gradual y podría tardar varios meses; sin embargo, las lluvias ya generan beneficios inmediatos al disminuir la demanda de agua potable, principalmente porque se reduce el riego de jardines y otras actividades de alto consumo.

La recuperación también comienza a observarse en la Región Laguna. Información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que durante el último mes los escurrimientos y las precipitaciones aportaron más de 200 millones de metros cúbicos a las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco.

Gracias a estas aportaciones, ambos embalses dejaron atrás el escenario crítico que enfrentaban meses atrás y ahora presentan condiciones más favorables para garantizar el suministro de agua durante los próximos ciclos agrícolas.

La Conagua informó además que se han registrado escurrimientos de hasta 279 metros cúbicos por segundo, volumen que fortalece las reservas disponibles después de las extracciones controladas realizadas para atender las necesidades del distrito de riego.

Aunque el panorama hídrico muestra una mejoría importante en diversas regiones de Coahuila, las autoridades insistieron en que la recuperación aún no es definitiva, por lo que continuará el monitoreo permanente de presas, ríos y acuíferos.

Asimismo, reiteraron el llamado a la población para mantener un uso responsable del agua, ya que la conservación del recurso seguirá siendo fundamental mientras los niveles de almacenamiento continúan recuperándose en el estado.