Coahuila hace balance de julio con obras, inversión y seguridad

El gobernador Manolo Jiménez informó que en julio se avanzó en infraestructura, nuevas inversiones, programas sociales y seguridad en el estado

Obras de infraestructura, nuevas inversiones, programas sociales y acciones de seguridad marcaron la agenda del Gobierno de Coahuila durante julio, de acuerdo con el balance presentado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó avances en proyectos estratégicos desarrollados en distintas regiones de la entidad.

Entre las acciones del mes sobresale la supervisión de la carretera Saltillo-Derramadero, una de las principales obras de infraestructura en la Región Sureste, además de la entrega de escrituras para brindar certeza patrimonial a familias y la evaluación de proyectos prioritarios durante una nueva reunión del gabinete estatal.

En materia económica, el mandatario informó el inicio de operaciones de GEMMSA, la supervisión de los preparativos de Expo Coahuila y la inauguración del viñedo Guidova, en Arteaga, proyectos que buscan fortalecer la inversión, el turismo y la generación de empleos.

Durante julio también inició la entrega de nuevas unidades UNEDIF y apoyos del programa “Veamos la Discapacidad”, dirigidos a personas con discapacidad de las regiones Sureste y Laguna.

En el rubro de seguridad, Jiménez Salinas destacó la continuidad de las reuniones de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, además del encuentro trimestral con colectivos y familiares de personas desaparecidas para dar seguimiento a las acciones de búsqueda y atención.

El gobernador también resaltó la celebración del 449 aniversario de Saltillo, ciudad que, dijo, mantiene indicadores que la colocan entre las más seguras del país, así como la promoción turística de los ocho Pueblos Mágicos, la Ruta Vinos y Dinos y otros destinos del estado durante la temporada vacacional.

Finalmente, señaló que el Gobierno estatal continuará impulsando proyectos de infraestructura, desarrollo económico y programas sociales durante el segundo semestre del año como parte de la estrategia para fortalecer el crecimiento de Coahuila.