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Coahuila

Coahuila instala 100% de las casillas sin incidentes

El representante del INE recordó que la legislación contempla mecanismos para garantizar la integración de las mesas directivas de casilla

  • 07
  • Junio
    2026

Coahuila logró instalar la totalidad de las 4 mil 275 casillas previstas para la elección de diputados locales, en una jornada que ha transcurrido sin incidentes graves y con condiciones para que los más de 2.4 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal pudieran ejercer su derecho al voto, informó el encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en la entidad, Miguel Ángel Castillo Morales.

El funcionario destacó que la instalación de las casillas se desarrolló conforme a lo programado en los ocho distritos electorales del estado, permitiendo que la ciudadanía acudiera a las urnas para elegir a los integrantes de la próxima Legislatura local.

Saldo blanco en instalación de casillas; jornada electoral avanza con normalidad

Castillo Morales señaló que hasta el corte más reciente no se habían reportado hechos que impidieran la instalación de casillas o que interrumpieran el desarrollo de la votación, por lo que la jornada avanzaba en un ambiente de normalidad.

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Explicó que algunas situaciones reportadas por representantes de partidos políticos estuvieron relacionadas con la acreditación de representantes en determinadas casillas, asuntos que calificó como procedimientos administrativos habituales y no como incidentes electorales.

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El representante del INE recordó que la legislación contempla mecanismos para garantizar la integración de las mesas directivas de casilla, incluyendo la participación de funcionarios suplentes e incluso la incorporación de ciudadanos formados en la fila cuando sea necesario completar alguna posición.

Casillas permanecerán abiertas hasta las 18:00 horas de este domingo

Asimismo, indicó que históricamente la mayor afluencia de votantes se registra entre las 11 de la mañana y el mediodía, aunque las casillas permanecerán abiertas hasta las 18:00 horas para que la población pueda ejercer su derecho al sufragio.

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Castillo Morales reiteró el llamado a los coahuilenses a participar en la elección y recordó que las casillas se encuentran ubicadas cerca de los domicilios de los electores, además de que la plataforma “Ubica tu Casilla” permite localizar fácilmente el centro de votación correspondiente.

Finalmente, destacó el trabajo realizado por funcionarios de casilla, supervisores y capacitadores electorales para garantizar el correcto desarrollo de la jornada, y confió en que la participación ciudadana fortalecerá la legitimidad del próximo Congreso del Estado.


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