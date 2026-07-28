Maltrato animal alertaría sobre violencia familiar en Coahuila

El programa también contempla un sistema de tamizaje para evaluar el nivel de riesgo cuando se denuncie un caso de maltrato animal

El maltrato animal podría convertirse en una de las primeras señales para detectar casos de violencia familiar, abuso infantil o problemas de salud mental. Bajo esa premisa, el Grupo INTRA presentó un programa comunitario que busca intervenir antes de que estas conductas escalen hacia hechos de mayor gravedad.

Presentan violentómetro para identificar riesgos

La propuesta contempla la implementación del Violentómetro INTRA de Maltrato Animal y Riesgos de Coexistencia, una herramienta que permitirá identificar distintos niveles de riesgo y activar protocolos de atención con instituciones de salud, educación, protección animal, seguridad y procuración de justicia en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

El director de Grupo INTRA, Javier Martínez, explicó que el proyecto parte de evidencia que relaciona la crueldad animal con otras formas de violencia dentro del hogar, por lo que la intención es dejar de atender estos casos únicamente desde una perspectiva punitiva y fortalecer la prevención.

Por su parte, el terapeuta Benjamín Villagómez señaló que estudios internacionales documentan que entre el 50 y el 89 por ciento de los hogares donde existe violencia intrafamiliar también presentan episodios de maltrato animal, por lo que estas conductas pueden convertirse en una alerta para detectar situaciones de riesgo antes de que afecten a niñas, niños o mujeres.

Programa comenzará en escuelas

La coordinadora de Certificación INTRA, Marisol Soto, explicó que el modelo comenzará en escuelas mediante pláticas de sensibilización, capacitación para docentes y una ruta de detección que permita canalizar oportunamente los casos, sin que los planteles tengan funciones de investigación.

El programa también contempla un sistema de tamizaje para evaluar el nivel de riesgo cuando se denuncie un caso de maltrato animal y, si existen indicios de otras formas de violencia, activar la intervención de instancias como el DIF, la Fiscalía, unidades de atención familiar, centros de justicia, especialistas en salud mental y asociaciones protectoras de animales.

Los integrantes de Grupo INTRA aclararon que la estrategia no pretende afirmar que toda persona que maltrata animales cometerá otros delitos, sino utilizar esos casos como una oportunidad para identificar problemas familiares, sociales o psicológicos que requieren atención temprana.

Además del violentómetro, la propuesta incluye campañas de sensibilización, capacitación comunitaria, convenios con veterinarias y rescatistas, así como un sistema de seguimiento para evaluar cada caso y fortalecer la prevención de la violencia desde un enfoque integral.