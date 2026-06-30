Coahuila mantiene evaluados al 99.9 por ciento de sus policías

La evaluación constante de los cuerpos policiacos busca garantizar que quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población cumplan con estándares.

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Coahuila mantiene evaluado al 99.9 por ciento de los integrantes activos de sus corporaciones de seguridad mediante los exámenes de control de confianza, uno de los porcentajes más altos del país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que prácticamente la totalidad de los elementos estatales cuenta con estas evaluaciones, resultado de los procesos permanentes de certificación, capacitación y profesionalización que se aplican a las instituciones de seguridad.



El mandatario destacó que el estado también registra apenas un 0.8 por ciento de elementos activos que no aprobaron los exámenes de control de confianza, quienes actualmente se encuentran en proceso de baja o sujetos a los procedimientos administrativos y legales correspondientes.



Señaló que estos resultados forman parte de una estrategia de fortalecimiento institucional que se desarrolla de manera coordinada con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General del Estado y los municipios.



Jiménez Salinas sostuvo que la evaluación constante de los cuerpos policiacos busca garantizar que quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población cumplan con estándares de desempeño, integridad y confiabilidad.



Indicó que estos indicadores contribuyen a que Coahuila se mantenga entre las entidades con mejores resultados en materia de seguridad pública, además de que ciudades como Saltillo, Piedras Negras y Torreón figuran de manera recurrente entre las mejor evaluadas del país en percepción de seguridad.



Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado continuará fortaleciendo los procesos de evaluación y profesionalización de las corporaciones como parte de la estrategia para preservar la paz y la tranquilidad en la entidad.