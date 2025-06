Coahuila propone modelo para elegir jueces federales

La elección judicial en Coahuila marcó diferencia con la federal, y ello podría servir como modelo para garantizar que quienes lleguen a ocupar cargos de jueces y magistrados cuenten con la experiencia mínima para poder desempeñar estos cargos tan importantes, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup.

Señaló que los comités de cada uno de los tres poderes en Coahuila, se pudo elegir a las personas idóneas.

“Ojalá que lo planteen y repiensen las y los legisladores federales para que no haya grupos organizados presentando candidatas y candidatos a jueces y magistrados, que se evalúe el 50 por ciento en la carrera judicial, el 30 por ciento de tu perfil académico, ¿qué tienes, maestría, doctorado, cuáles son las publicaciones que has presentado y el 20 por ciento con el comportamiento personal en la sociedad, no solamente las cartas vecinales”.

Dijo que en Coahuila se construyó un modelo que permitió que los candidatos contaran con todos esos requisitos y cualquiera que fuera el resultado, se elegiría a personas con el perfil adecuado.

“El Poder Judicial de Coahuila no permite improvisaciones, ni permite perfiles que no estén capacitados. Esta reforma a lo mejor en materia federal permitirá que algunos ingresen sin tener experiencia, y no dudo que otros sí la tengan”.

