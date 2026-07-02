Coahuila registra 34 casos de gusano barrenador

Senasica reportó 34 casos de gusano barrenador en Coahuila, todos en animales. Saltillo concentra la mayor cantidad de contagios

La Secretaría de Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que el número de casos de gusano barrenador en Coahuila aumentó de 23 a 34, de acuerdo con el más reciente reporte semanal.

Las autoridades señalaron que el incremento corresponde únicamente a contagios detectados en animales, por lo que no se han confirmado nuevos casos en personas.

Hasta el momento, el único caso humano registrado en la entidad es el de un hombre de 84 años, cuyo estado de salud permanece estable.

Saltillo concentra el mayor número de casos

El informe de Senasica indica que la región Sureste continúa siendo la zona con mayor presencia de la plaga, encabezada por el municipio de Saltillo.

La distribución de los 34 casos es la siguiente:

Saltillo: 15 casos.

Arteaga: 6 casos.

Múzquiz: 3 casos.

Acuña, Allende, Escobedo, Monclova, Nava, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe, Torreón y Zaragoza: un caso en cada municipio.

El monitoreo realizado por Senasica también señala que, a nivel nacional, México acumula 1,973 casos activos de gusano barrenador.

Mantienen vigilancia sanitaria

La Secretaría de Salud informó que continúan las acciones de vigilancia para detectar oportunamente nuevos casos y prevenir la propagación de la plaga.

Asimismo, exhortó a los productores pecuarios y propietarios de mascotas a revisar de manera constante cualquier herida que presenten sus animales y buscar atención inmediata en caso de detectar signos de infestación.

¿Cómo se transmite el gusano barrenador?

El gusano barrenador se propaga mediante moscas y mosquitos capaces de desplazarse hasta 20 kilómetros. Estos insectos depositan sus huevecillos en heridas abiertas o en mucosas de los animales, donde las larvas comienzan a desarrollarse.

La enfermedad puede agravarse en un periodo aproximado de dos semanas. Las autoridades destacan que la detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales, ya que una infestación sin atención puede provocar la muerte del animal afectado.