Desaparecen 32 planteles de preparatoria en Coahuila

El mayor ajuste se presentó en el sector privado ya que 19 escuelas particulares fueron las que cerraron contra 13 del sistema público

Los ajustes más significativos del sistema educativo de Coahuila durante el último ciclo escolar se concentraron en la Educación Media Superior, nivel que registró una disminución en el número de escuelas, docentes y estudiantes, según las estadísticas oficiales de la Secretaría de Educación estatal.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Coahuila - 29 de junio

Los datos muestran que entre los ciclos escolares 2024-2025 y 2025-2026 dejaron de operar 32 planteles de preparatoria y educación técnica escolarizada, al pasar de 711 a 679 escuelas. De esos cierres, 19 correspondieron a instituciones particulares y 13 al sistema público.

Disminuye la cantidad de maestros en tan solo un año

La reducción también alcanzó al personal docente. En un año, la plantilla disminuyó de 7,032 a 6,614 maestros, lo que representa la salida de 418 profesores. El mayor ajuste se presentó en el sector privado, donde el número de docentes pasó de 3,510 a 3,308, mientras que en las escuelas públicas descendió de 3,522 a 3.420.

El comportamiento de la matrícula fue desigual entre los distintos subsistemas. El Bachillerato Tecnológico incrementó su número de estudiantes al pasar de 61,747 a 63,182 alumnos. En contraste, el Bachillerato General redujo su matrícula de 54,171 a 52,754, mientras que el Profesional Técnico registró la caída más severa, al pasar de 4,453 a 2,335 estudiantes, prácticamente la mitad en comparación con el ciclo anterior.

El Bachillerato General concentró además la mayor reducción de infraestructura educativa, al disminuir de 534 a 499 planteles, es decir, 35 escuelas menos. El subsistema de Profesional Técnico también registró una baja, al pasar de 54 a 50 centros educativos.

Educación Media Superior fue el único nivel que reportó un descenso

En el ámbito privado, la Educación Media Superior fue el único nivel que reportó un descenso en el número de planteles, al pasar de 324 a 310 preparatorias particulares durante el último ciclo escolar.

A diferencia de este panorama, la educación básica mantuvo prácticamente sin cambios su número de docentes e incluso registró un ligero incremento en escuelas, mientras que la educación superior reportó crecimiento tanto en infraestructura pública como en personal académico.

De acuerdo con las cifras oficiales, la Educación Media Superior fue el nivel que concentró el mayor ajuste del sistema educativo estatal durante el ciclo escolar 2025-2026, al registrar retrocesos simultáneos en infraestructura, personal docente y matrícula.