Coahuila se vuelve referente nacional para el INE

La elección de diputaciones locales en Coahuila superó por más de 10 puntos porcentuales el promedio histórico de participación para este tipo de comicios, al alcanzar más del 51 por ciento de votación ciudadana, destacaron autoridades del Instituto Nacional Electoral.



Miguel Ángel Castillo Morales, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, señaló que en elecciones donde únicamente se renueva el Congreso local la participación promedio había sido de 39.5 por ciento, por lo que la expectativa mínima de las autoridades electorales era llegar al menos al 40 por ciento.



El funcionario reconoció que el resultado fue superior a lo esperado y atribuyó el aumento a diversos factores, entre ellos el trabajo de promoción realizado por las instituciones electorales, la participación de partidos y candidaturas, así como el compromiso cívico de la ciudadanía coahuilense.



Castillo Morales explicó que las elecciones donde solo se eligen diputadas y diputados locales suelen generar menor interés que aquellas en las que también se vota por gubernatura, ayuntamientos, Presidencia de la República o cargos federales.



Recordó que en la elección de 2024, cuando Coahuila eligió Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y ayuntamientos, la participación estatal fue del 65 por ciento, por encima del promedio nacional.



El representante del INE también señaló que la ciudadanía coahuilense está habituada a participar en procesos electorales, ya que en la entidad se celebran elecciones con frecuencia. A su juicio, esto ha contribuido a que la población salga a votar, participe como observadora electoral y acepte integrar mesas directivas de casilla.



Además, destacó que en esta elección aumentó la asistencia de las personas previamente capacitadas como funcionarias de casilla, lo que redujo la necesidad de recurrir a ciudadanos formados en la fila para completar las mesas receptoras de votación.



A su vez, la consejera nacional del INE, Frida Dennise Gómez, calificó la elección de Coahuila como una jornada ejemplar, realizada en paz y con una participación amplia de la ciudadanía.



La consejera señaló que el proceso debe servir como referencia para el país, al destacar que la ciudadanía, los partidos políticos, las autoridades electorales y los organismos locales cumplieron con su responsabilidad durante la jornada.



Gómez también resaltó la participación de casi 6 mil personas registradas como observadoras electorales y reconoció el trabajo de las y los funcionarios de casilla.



La consejera consideró que con esta jornada gana la democracia en México y se fortalece la confianza en las instituciones electorales, resultado del trabajo realizado por el funcionariado electoral y los organismos responsables del proceso.



Coahuila fue la única entidad del país con elección local este año, por lo que la jornada fue observada a nivel nacional y dejó, según las autoridades electorales, una participación mayor a la esperada para una elección únicamente legislativa.

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