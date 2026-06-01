Coahuila vivirá maratón un electoral hasta 2031

Coahuila vivirá ocho años consecutivos de actividad electoral, consolidándose como uno de los estados con más procesos comiciales del país. La entidad no tendrá un año sin elecciones hasta 2031.

La actividad electoral continua en Coahuila comenzó en 2023 con la renovación de la gubernatura y del Congreso local. Un año después, la ciudadanía participó en la elección federal para definir la Presidencia de la República, integrar el Congreso de la Unión y elegir a las autoridades municipales.

En 2025 se realizó por primera vez la elección del Poder Judicial, mediante la cual se sometieron a votación 106 cargos en el ámbito estatal. Para 2026, los coahuilenses volverán a las urnas para renovar las diputaciones locales.

El calendario electoral seguirá activo en los años siguientes. En 2027 se elegirán los integrantes de los 38 ayuntamientos; en 2028 está prevista una nueva jornada para la elección judicial; mientras que en 2029 se renovarán la gubernatura y el Congreso del Estado.

La cadena de procesos concluirá en 2030 con una de las elecciones más amplias, en la que se votará por la Presidencia de México, senadurías, diputaciones federales y alcaldías.

Con este escenario, 2031 se perfila como el primer año en casi una década en que Coahuila no tendrá programada una elección.

De acuerdo con autoridades electorales, los años en que se celebran elecciones implican una mayor carga operativa y una participación ciudadana más intensa, factores que se traducen en incrementos significativos en los recursos destinados a la organización de los comicios.

La diferencia puede observarse al comparar los presupuestos asignados en años electorales y no electorales. En 2019, cuando no hubo votaciones en la entidad, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) operó con una solicitud presupuestal de $260.3 millones de pesos. Sin embargo, para 2020, año en que se renovó el Congreso local en medio de la contingencia sanitaria por Covid-19, los recursos requeridos ascendieron a $389.1 millones de pesos.

Un comportamiento similar se registró en el siguiente ciclo. Durante 2022, sin procesos electorales programados, el organismo solicitó $224.2 millones de pesos. No obstante, para 2023, cuando se llevaron a cabo las elecciones para la gubernatura y las diputaciones locales, el presupuesto aumentó hasta $595.5 millones de pesos, lo que representó un crecimiento superior al 165 por ciento.

Más allá del impacto financiero, los procesos electorales también modifican la dinámica de atención a la ciudadanía. Cada periodo de elecciones obliga a ajustar los calendarios para realizar trámites relacionados con la credencial para votar, reduciendo plazos y estableciendo fechas límite anticipadas para gestiones como cambios de domicilio, corrección de datos o reposiciones del documento.

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