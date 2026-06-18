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Coahuila

Capturan a hombre buscado por autoridades de Querétaro

La FGE de Coahuila detuvo a Adolfo “N”, de 41 años, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por autoridades de Querétaro

  • 18
  • Junio
    2026

En atención a una solicitud de colaboración emitida por las autoridades de Querétaro, la Fiscalía General del Estado de Coahuila cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Adolfo “N”, de 41 años de edad, por su probable participación en el delito de robo, ocurrido en el municipio de Saltillo durante semanas recientes.

De acuerdo con la autoridad ministerial, dentro de la carpeta de investigación existen diversos elementos probatorios obtenidos mediante trabajos coordinados entre la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, corporación que actuó como primer respondiente en el caso.

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Las evidencias recabadas permiten a la Fiscalía continuar con las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

La dependencia señaló que debido a la confidencialidad de la carpeta de investigación, existen diligencias pendientes por realizar, por lo que no se pueden proporcionar mayores detalles en este momento, a fin de no comprometer el curso de las investigaciones.


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