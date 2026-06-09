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Coahuila

Coahuilenses rechazan confrontación y polarización, afirma Manolo

Jiménez afirmó que durante la campaña observó estrategias centradas en la confrontación política, las cuales, dijo, terminaron siendo rechazadas en las urnas

  • 09
  • Junio
    2026

Los resultados de la elección para renovar el Congreso de Coahuila reflejan que la ciudadanía rechazó las campañas basadas en la confrontación, la polarización y los ataques entre adversarios políticos, consideró el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario sostuvo que el resultado electoral envió un mensaje claro sobre las preferencias de los coahuilenses, quienes optaron por propuestas enfocadas en el trabajo, los resultados y la estabilidad del estado.

Jiménez Salinas afirmó que durante la campaña observó estrategias centradas en la confrontación política, las cuales, dijo, terminaron siendo rechazadas en las urnas. “La polarización, la grilla, los pleitos y la mentira siempre pierden”, expresó al referirse al desarrollo del proceso electoral.

Señaló que la población busca unidad, trabajo en equipo, tranquilidad y resultados concretos, por lo que consideró que la diferencia registrada en las urnas fue una muestra de que los ciudadanos privilegiaron esos factores al momento de votar.

El gobernador agregó que la participación superior al 50 por ciento también refleja el interés de los ciudadanos por defender el modelo de seguridad y estabilidad que, aseguró, caracteriza a Coahuila.

Finalmente, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a respetar los resultados y concentrarse en el trabajo institucional, al considerar que la etapa electoral ha concluido y que ahora corresponde atender las demandas de la población.


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