Manolo Jiménez encabeza Grito de Independencia en Saltillo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la ceremonia por el 215 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México, al dar el tradicional Grito desde el Palacio de Gobierno, ante miles de coahuilenses que se congregaron en la Plaza de Armas de la capital.

Acompañado por su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, así como por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, mandos militares y representantes de instituciones de seguridad, el mandatario agradeció el trabajo conjunto de la sociedad y destacó que Coahuila vive hoy en condiciones de seguridad, desarrollo y oportunidades.

En su arenga, Jiménez recordó a los héroes de la patria e incluyó un reconocimiento a las familias coahuilenses, la calidad de vida en el estado y a los 38 municipios. Tras ello, tocó en tres ocasiones la réplica de la Campana de Dolores y ondeó la bandera nacional frente a los asistentes.

Posteriormente, se entonó el Himno Nacional Mexicano y el lábaro patrio fue entregado a la escolta del 69 Batallón de Infantería. La celebración continuó con un espectáculo de pirotecnia visible desde distintos puntos de Saltillo.

Como parte de la ceremonia, fueron invitados 50 coahuilenses de las cinco regiones del estado, quienes vivieron la conmemoración desde el interior de Palacio de Gobierno.

El acto estuvo acompañado por la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local; Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia; mandos militares y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

