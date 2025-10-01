Colabora municipio y UPRA en mantenimiento de espacios deportivos

En seguimiento a la política de impulsar la educación y el deporte como ejes del bienestar social, el Gobierno Municipal realizó la limpieza y mantenimiento de los campos de fútbol y softbol en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA).

Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, brigadas de la Secretaría de Embellecimiento Urbano y Parques y Jardines, en coordinación con las áreas de Servicios Primarios y Desarrollo Social, llevaron a cabo acciones de deshierbe, limpieza general y rehabilitación de los espacios deportivos.

A estos trabajos se sumó una cuadrilla de estudiantes de la propia universidad, quienes colaboraron en la mejora de sus instalaciones.

El presidente municipal destacó que este tipo de acciones fortalecen el compromiso de su administración con la comunidad educativa.

Comentarios